***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 67.392.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 120.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviGEDIK, TREGDKM00012 67.392.000 52.608.000,000 78,06267 GEDIK, TREGDKM00012 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 67.392.000 52.608.000,000 78,06267Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.03.2020SPK Başvuru Tarihi 31.03.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2020 tarihli toplantısında,Şirketimizin mevcut sermayesinin 52.608.000 TL tutarında kar payından olmak üzere 67.392.000 TL'den 120.000.000 TL'ye artırımı nedeniyle tadil edilmekte olan ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6 ncı maddesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 TADIL METNI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833638BIST