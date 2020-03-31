***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2020 18:32
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 67.392.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 120.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
GEDIK, TREGDKM00012 67.392.000 52.608.000,000 78,06267 GEDIK, TREGDKM00012 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 67.392.000 52.608.000,000 78,06267
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.03.2020
SPK Başvuru Tarihi 31.03.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2020 tarihli toplantısında,
Şirketimizin mevcut sermayesinin 52.608.000 TL tutarında kar payından olmak üzere 67.392.000 TL'den 120.000.000 TL'ye artırımı nedeniyle tadil edilmekte olan ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6 ncı maddesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADIL METNI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833638
BIST