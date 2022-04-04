***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 252.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 327.600.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviGEDIK, TREGDKM00012 252.000.000 75.600.000,000 30,00000 GEDIK, TREGDKM00012 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 252.000.000 75.600.000,000 30,00000Ek AçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.04.2022 tarihli toplantısında,1. 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirketimiz sermayesinin 75.600.000 TL artırılarak 252.000.000 TL'den 327.600.000 TL'ye yükseltilmesine,2. Arttırılan tutarın 25.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızca onaylanan 2021 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, tamamının 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kardan karşılanmasına,3. Sermaye artırımına konu tutarın Şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine,4. Bu kapsamda düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015690BIST