***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 252.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 327.600.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviGEDIK, TREGDKM00012 252.000.000 75.600.000,000 30,00000 GEDIK, TREGDKM00012 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 252.000.000 75.600.000,000 30,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.04.2022SPK Başvuru Tarihi 08.04.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.04.2022 tarihli toplantısında,Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.04.2022 tarih ve 2183 sayılı toplantısında 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 25.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızca onaylanan 2021 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, tamamı 2021 yılı kar payından karşılanmak üzere 75.600.000 TL artırılarak 252.000.000 TL'den 327.600.000 TL'ye yükseltilmesine ve ihraç edilecek toplam 75.600.000 TL nominal değerli payların ihracına karar verilmiş olup, söz konusu karar kapsamında yapılan tetkikte 2021 yılı kar payından sermayeye ilave edilen 75.600.000 TL'nin 04.04.2022 tarihinde ilgili hesaptan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı TRC Yeminli Mali Müşavirlik LTD. ŞTİ. - Cem Adil Yılmaz tarafından 05.04.2022 tarihinde düzenlenen mali müşavir raporu ile anlaşılmıştır.Bu çerçevede1.Artırılan 75.600.000 TL'lik sermayeyi temsilen payların, pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılmasına,2.Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,3.Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren şirketimiz esas sözleşmenin 6. maddesinin karar ekinde yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir.Kararımıza istinaden Şirketimiz sermayesinin 252.000.000 TL'den 327.600.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 TADIL METNI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018608BIST