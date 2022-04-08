***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.04.2022 18:38
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 252.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 327.600.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
GEDIK, TREGDKM00012 252.000.000 75.600.000,000 30,00000 GEDIK, TREGDKM00012 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 252.000.000 75.600.000,000 30,00000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.04.2022
SPK Başvuru Tarihi 08.04.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.04.2022 tarihli toplantısında,
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.04.2022 tarih ve 2183 sayılı toplantısında 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 25.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızca onaylanan 2021 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, tamamı 2021 yılı kar payından karşılanmak üzere 75.600.000 TL artırılarak 252.000.000 TL'den 327.600.000 TL'ye yükseltilmesine ve ihraç edilecek toplam 75.600.000 TL nominal değerli payların ihracına karar verilmiş olup, söz konusu karar kapsamında yapılan tetkikte 2021 yılı kar payından sermayeye ilave edilen 75.600.000 TL'nin 04.04.2022 tarihinde ilgili hesaptan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı TRC Yeminli Mali Müşavirlik LTD. ŞTİ. - Cem Adil Yılmaz tarafından 05.04.2022 tarihinde düzenlenen mali müşavir raporu ile anlaşılmıştır.
Bu çerçevede
1.Artırılan 75.600.000 TL'lik sermayeyi temsilen payların, pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılmasına,
2.Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,
3.Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren şirketimiz esas sözleşmenin 6. maddesinin karar ekinde yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir.
Kararımıza istinaden Şirketimiz sermayesinin 252.000.000 TL'den 327.600.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADIL METNI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018608
BIST