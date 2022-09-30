***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 327.600.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 505.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)GEDIK, TREGDKM00012 327.600.000 177.400.000,000 54,15140 2,00 GEDIK, TREGDKM00012 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 327.600.000 177.400.000,000 54,15140Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarSayın Paydaşlarımız,Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)'nda son dönemde yaşanan olağan dışı volatilite kaynaklı gelişmeler nedeniyle, Gedik Yatırım'ın faaliyetlerine daha güçlü devam edebilmesini ve gerekli işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasını teminen1.Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 600.000.000,00 (altıyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 327.600.000,00 (üçyüzyirmiyedimilyonaltıyüzbin) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %54,15 oranında 177.400.000,00 (yüzyetmişyedimilyondörtyüzbin) TL artırılarak 505.000.000,00 (beşyüzbeşmilyon) TL'ye çıkarılmasına,2.Nakit olarak artırılan 177.400.000,00 (yüzyetmişyedimilyondörtyüzbin) TL'lik sermayeyi temsil edecek 177.400.000,00 (yüzyetmişyedimilyondörtyüzbin) adet payın tamamının 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal bedelli nama yazılı pay olarak ihraç edilmesine,3.Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli her bir pay için 2 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına,4.Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,5.Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına,6.Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1,(a) hükmü çerçevesinde, satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal edilmesine,7.Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,8.Sermaye artırımı işlemleri kapsamında aracılık faaliyetinin Şirketimiz tarafından yerine getirilecek olması nedeniyle oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin taahhüt edilmesine,9.Sermaye artırımı için SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve izahname, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılması konusunda Şirket Genel Müdürlüğünün yetkilendirilmesine karar verildi.Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066449BIST