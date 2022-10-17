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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.10.2022 18:55
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz Bedelli Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 327.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 505.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
GEDIK, TREGDKM00012 327.600.000 177.400.000,000 54,15140 2,00 GEDIK, TREGDKM00012 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 327.600.000 177.400.000,000 54,15140

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 17.10.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız,
Şirketimizin 327.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %54,15 oranında artış ile 505.000.000 TL'ye çıkarılmasına, 177.400.000 TL tutarındaki sermaye artışının pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmadan, 1 TL nominal değerli her bir pay için 2 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına ve gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi amacıyla Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine 30.09.2022 tarihinde karar verilmiş ve söz konusu Yönetim Kurulu Kararı aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur. Bu kapsamda, duyurumuza istinaden, bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (17.10.2022) itibarıyla başvuruda bulunulmuştur.
Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072578


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