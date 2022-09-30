***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSayın paydaşlarımız Şirketimizin 30.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, 1.Şirketimizin 30.09.2022 tarih ve 2223 sayılı kararı ile karara bağlanan bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak, söz konusu sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Tebliği'nin 33. Maddesi çerçevesinde hazırlanan iş bu kararın devamında yer alan rapor ile onaylanmasına, 2.Raporun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesine karar verilmiştir. Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin Rapor ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066450BIST