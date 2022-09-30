***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
30.09.2022 21:04
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın paydaşlarımız Şirketimizin 30.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, 1.Şirketimizin 30.09.2022 tarih ve 2223 sayılı kararı ile karara bağlanan bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak, söz konusu sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Tebliği'nin 33. Maddesi çerçevesinde hazırlanan iş bu kararın devamında yer alan rapor ile onaylanmasına, 2.Raporun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesine karar verilmiştir. Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin Rapor ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066450
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
18:0518,1850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0276
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
18:05990,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,84
|Açılış
|: 990,76
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5076
|18,5332
|% 0,15
|
|Euro
|18,1531
|18,1844
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,5867
|20,6899
|% 0,38
|
|Frank
|18,7208
|18,8336
|% -0,90
|
|Riyal
|4,9148
|4,9394
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|3,85
|
|Altın Gr.
|990
|990
|2,33
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.647
|6.746
|14,00
|
|Yarım
|3.234
|3.298
|7,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,11
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|0,12
|
|B. Petrol
|85,48
|85,48
|-1,70
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU100
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