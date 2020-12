***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiAnkara/Çankaya Şube Yıldızevler Mahallesi 714. Sokak Dış Kapı No:5 İç Kapı No: 38 Vizyon Plaza Çankaya/Ankara Zeynep Sefa Karayazıcı (312) 438 27 00 (312) 438 27 47Ankara / Kızılay Şube Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe ANKARA Gürbüz Kaya Üstün (312) 232 09 49 (312) 231 46 27Antalya Şube Tahıl Pazarı Mah.404 Sok.Hafız Ahmet Bedesteni No:5/29?30 ANTALYA Osman Yıldıran (242) 248 35 20 (242) 244 29 10Bakırköy Şube Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No:1 Kat:3 Bakırköy İSTANBUL Neslihan Ayrancıoğlu (212) 660 85 25 (212) 570 03 03Bursa Şube İhsaniye Mah. İlknur Sok. Dış Kapı No : 1D İç Kapı No : 8 Nilüfer / BURSA Burak Dalkılıç (224) 220 51 50 (224) 220 50 99Denizli Şube Saraylar Mah.İkinci Ticari Yol Cad. Kımıl İş Merkezi No: 24 Kat:4 D:8 DENİZLİ Ömer Seyfettin Paksoy (258) 263 80 15 (258) 241 91 01Elazığ Şube Yeni Mah. Gazi Cd. No : 28/3 ELAZIĞ Veysel Arpaca (424) 233 28 01/237 09 98 (424) 233 27 35Eskişehir Şube Cumhuriyet Mah. Sakarya Cad. Şen Sok. Onur İşhanı No:1 Kat:4 ESKİŞEHİR Ali Kavas (222) 230 09 08 (222) 220 37 02Gebze Şube Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze KOCAELİ Halil Kaya (262) 642 34 00 (262) 641 82 01İzmir Şube Kültür Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:139 Arpacıoğlu Apt. K:3 Konak /İZMİR Gediz Taylan (232) 465 10 20 (232) 464 66 22Kapalıçarşı Şube Kürkçüler Sk . No:25 Eminönü / Kapalıçarşı İSTANBUL Eyüp Bülent Kavak (212) 513 40 01 (212) 527 16 86Konya Şube Beyazıt Mahallesi Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Ebru Öçgüder (332) 238 59 60 (332) 238 59 75Malatya Şube Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9 - 10 - 11 Battalgazi / MALATYA Atilla Umaç (422) 325 62 67 (422) 322 23 72Maltepe Şube Bağlarbaşı Mah. Bağdat Cad. Gedik İş Merkezi No: 414 K: 2 D:22 Maltepe İSTANBUL Zeynep Nuray Seyhan (216) 399 00 42 (216) 399 18 17Manisa Şube Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No:34/1 MANİSA Nejat Arusan (236) 239 42 98 (236) 239 43 02Mersin Şube Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / Mersin Filiz Akdoğan (324) 238 18 18 ( 324) 231 22 52 / 238 18 24Bağdat Caddesi Şube Bağdat Cd. No: 351 / 5 Esen Ap. Şaşkınbakkal İSTANBUL Engin Toprak (216) 411 13 67 (216) 411 31 59Şişli Şube Esentepe Mahallesi Ecza Sokak N: 6 Safter İş Merkezi K:2 Şişli-İSTANBUL Ali Sunay Yetiş (212) 385 4200 (212) 283 9280Tophane Şube Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No:24 80040 Tophane/Karaköy İSTANBUL Cem Arslan (212) 251 60 06 (212) 293 49 03Uşak Şube İsmetpaşa Cad. No: 45 K:2 Mavi Plaza UŞAK Vedat Özalp (276) 227 27 44 (276) 227 27 37Ümraniye Şube İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Çeşminaz Sok. No: 2 Daire: 7 Ümraniye / İSTANBUL Uğur Uryan (216) 461 33 90 (216) 461 33 92Adana Şube Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 SEYHAN/ADANA Yusuf Durgun (0322) 355 03 50 (0322) 290 35 26Kuşadası Şube Türkmen Mah. Atatürk Bulvarı Dış Kapı No : 68/2 İç Kapı No : 3 Kuşadası / AYDIN Orçun Demirsar (0256) 618 44 77 (0256) 618 44 91Trabzon Şube Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/Trabzon Özer Gençosmanoğlu (0462) 326 09 97 (0462) 326 38 67Edirne Şube Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/Edirne Oğuz Barış Erpençe (0284) 212 25 30 (0284) 213 37 78Batı Ataşehir Şube Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Erdal Aydın (0216) 560 37 00 (0216) 688 67 86Nazilli Şube Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Bahadır Atalay (0256) 314 15 98 (0256) 315 88 52Bodrum Şube Yokuşbaşı Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Ataman İş Merkezi No: 19 Bodrum / Muğla Vural Polat (0252) 319 54 80-319 28 40Bursa Nilüfer Şube Odunluk Mah. Liman Cad. No : 7 Nilüfer / BURSA Eyüp Topyürek (0224) 453 22 30 (0224) 451 79 66Fethiye Şube Babataşı Mah. 774. Sok. No.2 Fethiye / Muğla Süleyman Koca (0252) 612 07 60 (0252) 612 36 46Samsun Şube Kale Mah. Kaptanağa Sok. No : 18 / 41 Mecit Turan İş Merkezi İlkadım - Samsun Nilüfer Aşık (0362 ) 431 63 43 (0362) 431 33 89Çorum Şube Yavruturna Mah. 1. Maliye Sok. No: 1 Kat :4 D: 22 Çorum Aytuğ Şahin 0364 211 11 45 0364 201 05 63Karadeniz Ereğli Şube Müftü Mahallesi Süheyla Erel Sokak. No:2/1 Ay City İş Merkezi 7. Kat Ofis No:85 Karadeniz Ereğli / ZONGULDAK Emre Başkurt 0(372)3291000 0(372)3166630Adapazarı Şube Tığcılar Mah. Yenicami Sok. Dış Kapı No:5 İç Kapı No: 201 Adapazarı- Sakarya Nursel Tezcan 0(264) 279 8389 0(264) 281 0388Alanya Şube Şekerhane Mah. 1100 Sok. Dış Kapı No : 9 İç Kapı No : 206 Alanya - Antalya Murat Aktaş 0(242) 5192317 - 5139381Kayseri Şube Hunat Mah. Postalar Geçidi Sok. Dış Kapı No :1 İç Kapı No : 206 Melikgazi - Kayseri Mustafa Varol 0(352) 2213629 - 2214827Ordu Şube Düz Mah. Yıldırım Cad. Dış Kapı No : 4 İç Kapı No : 503 Altınordu / ORDU Dilek Temur 0452 2220749 / 0452 2220746 0452 2220750Karabük Şube Bayır Mah. Menderes Cad. Çebioğlu Twin Towers B Blok Dış Kapı No :2 İç Kapı No : 107 Merkez / Karabük Orçun Kurt 0370 5021590 / 0370 5021600 0370 5021593Çanakkale Şube Kemalpaşa Mah. Şair Ece Ayhan Meydanı Dış Kapı No: 22 Kat: 2 İç Kapı No:2 Merkez / ÇANAKKALE Ufuk Koç 0286 9991702Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviErhan Topaç Yönetim Kurulu BaşkanıOnur Topaç CEO ve Murahhas ÜyeTevfik Metin Ayışık Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürKadircan Karadut Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür YardımcısıMustafa Güngör Tuna Teftiş Birimi BaşkanıErsan Akpınar Yurtiçi Satıştan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıErgün Koşucu Yurtiçi Aracılık Faaliyetleri ve Yatırım Danışmanlığından Sorumlu Genel Müdür YardımcısıArda Alataş Kurumsal Finansmandan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıCoşan Yeğenoğlu Hazineden Sorumlu Genel Müdür YardımcısıAnıl Abbak Uluslararası Piyasalar DirektörüGülseren Apaydın Risk Yönetim MüdürüGülten Esen Yurtiçi Satış DirektörüYeliz Ak Muhasebe MüdürüHasan Vidin Bilgi Teknolojileri Birimi DirektörüGökhan Küçükoğlu İç Kontrol SorumlusuZehra Ebru Özdemir Takas Yönetmeni