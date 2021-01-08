***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiMarbaş Menkul Değerler A.Ş. Aracı Kurum 25.000.000,00 24.999.317,00 TRY 99,997 Bağlı OrtaklıkHiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi 25.000.000,00 21.287.500,00 TRY 85,15 Bağlı OrtaklıkStartup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş. Bilişim Teknoloji 50.000,00 42.500,00 TRY 85,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898545BIST