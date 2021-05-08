***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÖzlem Göç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 25.07.2018 (216) 453 00 32 gedikyatirimciiliskileri@gedik.com SPK Düzey 2 Lisansı 111989Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviErhan Topaç Yönetim Kurulu BaşkanıOnur Topaç CEO ve Murahhas ÜyeTevfik Metin Ayışık Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürMustafa Güngör Tuna Teftiş Birimi BaşkanıErsan Akpınar Yurtiçi Satıştan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıErgün Koşucu Yurtiçi Aracılık Faaliyetleri ve Yatırım Danışmanlığından Sorumlu Genel Müdür YardımcısıArda Alataş Kurumsal Finansmandan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıCoşan Yeğenoğlu Hazineden Sorumlu Genel Müdür YardımcısıAnıl Abbak Uluslararası Piyasalar DirektörüGülseren Apaydın Risk Yönetim MüdürüGülten Esen Yurtiçi Satış DirektörüYeliz Ak Muhasebe MüdürüHasan Vidin Bilgi Teknolojileri Birimi DirektörüZehra Ebru Özdemir Takas Yönetmenihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935487BIST