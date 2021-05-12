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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.05.2021 14:58



***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Emre Kavaklı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 12.05.2021 (216) 453 00 32 gedikyatirimciiliskileri@gedik.com SPK Düzey 3 - Türev Araçlar - Gayrimenkul Değerleme - Kredi Derecelendirme - Kurumsal Yönetim Derecelendirme 213098-309179-407332-603524-703089
Özlem Göç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 25.07.2018 (216) 453 00 32 gedikyatirimciiliskileri@gedik.com SPK Düzey 2 Lisansı 111989




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936417


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BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DGGYO 10,69 2.341.960 % 9,98  
KSTUR 334,90 524.479 % 9,98  
MERIT 291,20 1.188.974 % 9,97  
YAPRK 82,35 2.533.970 % 9,95  
GSRAY 3,54 200.868.389 % 9,94  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,3771 8,3839 % 1,26  
Euro 10,1382 10,1546 % 0,67  
Sterlin 11,7818 11,8409 % 0,93  
Frank 2,2210 2,2321 % 0,91  
Riyal 494,8100 494,8990 % 1,18  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.842 4,01  
Altın Gr. 495 495 6,03  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,62 27,65 0,02  
Gümüş Gr. 7,39 7,40 0,04  
B. Petrol 69,31 69,31 0,76  
Seans Raporu 12:35
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