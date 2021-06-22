***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviErhan Topaç Yönetim Kurulu BaşkanıOnur Topaç CEO ve Murahhas ÜyeTevfik Metin Ayışık Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürMustafa Güngör Tuna Teftiş Birimi BaşkanıErsan Akpınar Yurtiçi Satıştan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıErgün Koşucu Yurtiçi Aracılık Faaliyetleri ve Yatırım Danışmanlığından Sorumlu Genel Müdür YardımcısıArda Alataş Kurumsal Finansmandan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıCoşan Yeğenoğlu Hazineden Sorumlu Genel Müdür YardımcısıEmre Kavaklı Kurumsal Finansmandan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıÖzkan Öz Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür YardımcısıGökhan Tosun CEO Ofis YöneticisiAnıl Abbak Uluslararası Piyasalar DirektörüGülseren Apaydın Risk Yönetim MüdürüGülten Esen Yurtiçi Satış DirektörüHasan Vidin Bilgi Teknolojileri Birimi DirektörüZehra Ebru Özdemir Takas YönetmeniBaşak Kertmen Dereli Takas Yönetmenihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943624BIST