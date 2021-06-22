***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.06.2021 18:44
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Erhan Topaç Yönetim Kurulu Başkanı
Onur Topaç CEO ve Murahhas Üye
Tevfik Metin Ayışık Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Mustafa Güngör Tuna Teftiş Birimi Başkanı
Ersan Akpınar Yurtiçi Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Ergün Koşucu Yurtiçi Aracılık Faaliyetleri ve Yatırım Danışmanlığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Arda Alataş Kurumsal Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Coşan Yeğenoğlu Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Emre Kavaklı Kurumsal Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Özkan Öz Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Gökhan Tosun CEO Ofis Yöneticisi
Anıl Abbak Uluslararası Piyasalar Direktörü
Gülseren Apaydın Risk Yönetim Müdürü
Gülten Esen Yurtiçi Satış Direktörü
Hasan Vidin Bilgi Teknolojileri Birimi Direktörü
Zehra Ebru Özdemir Takas Yönetmeni
Başak Kertmen Dereli Takas Yönetmeni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943624
BIST
18:051.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,33
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
18:058,6573
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -0,1127
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6448
18:0510,3498
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,1073
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
18:05495,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -7,39
|Açılış
|: 495,42
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|10,57
|164.709.827
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.964.630
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.616.220
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.726.096
|% 9,97
|
|ISKPL
|30,08
|56.176.574
|% 9,94
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|MERIT
|16,94
|1.703.527
|% -9,89
|
|UTPYA
|22,06
|2.977.186
|% -7,23
|
|AYCES
|72,70
|4.061.609
|% -6,31
|
|IDGYO
|6,27
|2.159.476
|% -5,43
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|879.104.902
|% 1,59
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
|
|BERA
|14,95
|551.568.962
|% -1,90
|
|EKGYO
|2,15
|546.405.526
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,20
|440.495.932
|% 1,85
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6464
|8,6573
|% -1,29
|
|Euro
|10,3346
|10,3498
|% -1,03
|
|Sterlin
|12,0301
|12,0904
|% -1,26
|
|Frank
|9,3885
|9,4450
|% -1,33
|
|Riyal
|2,3007
|2,3122
|% -1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-1,77
|
|Altın Gr.
|495
|496
|-7,25
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,85
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,19
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,89
|74,89
|-0,01
|