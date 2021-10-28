***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERHAN TOPAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 02.05.1991 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı INVEO Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 21.82 Hissedar Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -Onur Topaç Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 15.04.2015 İcrada Görevli CEO, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye INVEO Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür, BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Hivc Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0.52 Hissedar Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -Tevfik Metin Ayışık Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.04.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür TSPB Yönetim Kurulu Üyesi / Borsa Aracı Kurum Yöneticileri Derneği Başkanı Evet 0.004 Hissedar Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.04.2018 İcrada Görevli Değil - INVEO Yatırım Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.04 Hissedar Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682889 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi - Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi -Başkan , Riskin Erken Saptanması Komitesi -BaşkanRÜYA ESER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 27.10.2021 İcrada Görevli Değil - MSGSU ve Kültür Üniversitesi yarı zamanlı öğretim görevlisi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi -Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviErhan Topaç Yönetim Kurulu BaşkanıOnur Topaç CEO ve Murahhas ÜyeTevfik Metin Ayışık Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürMustafa Güngör Tuna Teftiş Birimi BaşkanıErsan Akpınar Yurtiçi Satıştan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıErgün Koşucu Yurtiçi Aracılık Faaliyetleri ve Yatırım Danışmanlığından Sorumlu Genel Müdür YardımcısıArda Alataş Kurumsal Finansmandan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıCoşan Yeğenoğlu Hazineden Sorumlu Genel Müdür YardımcısıEmre Kavaklı Kurumsal Finansmandan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıGökhan Tosun CEO Ofis YöneticisiErsen Işık Akıcı Mali İşler DirektörüAnıl Abbak Uluslararası Piyasalar DirektörüGülten Esen Yurtiçi Satış DirektörüMurat Efe Alok Gedik Operasyon Merkezi MüdürüHasan Vidin Bilgi Teknolojileri Birimi DirektörüGülseren Apaydın Risk Yönetim MüdürüElif Keçeli Nakit Yönetimi Operasyonları Yönetmenihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973257BIST