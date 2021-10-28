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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.10.2021 22:31



***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERHAN TOPAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 02.05.1991 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı INVEO Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 21.82 Hissedar Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
Onur Topaç Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 15.04.2015 İcrada Görevli CEO, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye INVEO Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür, BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Hivc Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0.52 Hissedar Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
Tevfik Metin Ayışık Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.04.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür TSPB Yönetim Kurulu Üyesi / Borsa Aracı Kurum Yöneticileri Derneği Başkanı Evet 0.004 Hissedar Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.04.2018 İcrada Görevli Değil - INVEO Yatırım Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.04 Hissedar Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682889 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi - Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi -Başkan , Riskin Erken Saptanması Komitesi -Başkan
RÜYA ESER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 27.10.2021 İcrada Görevli Değil - MSGSU ve Kültür Üniversitesi yarı zamanlı öğretim görevlisi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi -Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Erhan Topaç Yönetim Kurulu Başkanı
Onur Topaç CEO ve Murahhas Üye
Tevfik Metin Ayışık Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Mustafa Güngör Tuna Teftiş Birimi Başkanı
Ersan Akpınar Yurtiçi Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Ergün Koşucu Yurtiçi Aracılık Faaliyetleri ve Yatırım Danışmanlığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Arda Alataş Kurumsal Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Coşan Yeğenoğlu Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Emre Kavaklı Kurumsal Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Gökhan Tosun CEO Ofis Yöneticisi
Ersen Işık Akıcı Mali İşler Direktörü
Anıl Abbak Uluslararası Piyasalar Direktörü
Gülten Esen Yurtiçi Satış Direktörü
Murat Efe Alok Gedik Operasyon Merkezi Müdürü
Hasan Vidin Bilgi Teknolojileri Birimi Direktörü
Gülseren Apaydın Risk Yönetim Müdürü
Elif Keçeli Nakit Yönetimi Operasyonları Yönetmeni




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973257


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Yarım 1.750 1.795 14,76  
Çeyrek 878 898 7,37  
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Gümüş Gr. 7,38 7,39 0,01  
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