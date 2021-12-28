***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.12.2021 18:14
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. SPK Lisanslı Yatırım Kuruluşu 25.000.000,00 24.999.317,00 TRY 99,997 Bağlı Ortaklık
HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 37.878.790,00 21.287.500,00 TRY 56,20 Bağlı Ortaklık
Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş. Girişim Sermayesi Teknolojileri 2.050.000,00 1.742.500,00 TRY 85,00 Bağlı Ortaklık
Inveo Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri 300.000.000,00 75.000.000,00 TRY 25,00 İştirak
Finar İletişim Teknolojileri A.Ş. Bilgi Teknolojileri 123.530,00 18.530,00 TRY 15,00 İştirak
Laplace Analytics Finansal Teknolojiler A.Ş. Finansal Teknoloji 89.745,00 8.975,00 TRY 10,00 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986741
BIST
18:051.850
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -46,65
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
|
1.916
En Düşük
1.831
18:0511,8072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0146
|Açılış
|: 11,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5200
|
11,8320
En Düşük
11,8061
18:0513,4180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0316
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9700
|
13,4180
En Düşük
13,3836
18:05686,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 12,63
|Açılış
|: 687,14
|
|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|19,36
|6.419.827
|% 10,00
|
|YEOTK
|58,35
|128.375.246
|% 9,99
|
|EDATA
|19,82
|16.506.724
|% 9,99
|
|HEDEF
|6,28
|86.917.010
|% 9,98
|
|PRKAB
|48,92
|12.870.901
|% 9,98
|
|SEYKM
|13,73
|10.762.060
|% -9,97
|
|TUCLK
|14,66
|11.341.062
|% -7,97
|
|TSPOR
|6,13
|182.911.848
|% -7,96
|
|TETMT
|347,50
|7.174.304
|% -7,85
|
|QNBFB
|39,70
|601.224
|% -7,80
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|SASA
|52,80
|1.850.279.441
|% 2,82
|
|SISE
|13,41
|1.544.686.375
|% -1,03
|
|EREGL
|27,82
|1.390.522.474
|% -3,13
|
|THYAO
|20,48
|1.312.551.011
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,20
|1.058.031.307
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,44
|870.004.991
|% -6,01
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|ODAS
|1,32
|176.986.065
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,99
|1.052.446.997
|% -4,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8201
|11,8319
|% 0,09
|
|Euro
|13,3711
|13,4021
|% 0,12
|
|Sterlin
|15,8415
|15,9210
|% 2,17
|
|Frank
|12,8398
|12,9171
|% 2,22
|
|Riyal
|3,1393
|3,1550
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-6,07
|
|Altın Gr.
|688
|688
|13,76
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,77
|8,78
|0,19
|
|B. Petrol
|78,72
|78,72
|0,50
|