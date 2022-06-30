***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.06.2022 18:17
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. SPK Lisanslı Yatırım Kuruluşu 40.000.000,00 40.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 37.878.790,00 21.287.500,00 TRY 56,20 Bağlı Ortaklık
Inveo Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri 300.000.000,00 75.000.000,00 TRY 25,00 İştirak
INVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 65.000.000,00 9.750.000,00 TRY 15,00 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040468
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,40
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
18:0516,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0713
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
18:0517,5177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1300
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5206
En Düşük
17,2330
18:05971,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,84
|Açılış
|: 970,77
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6932
|16,7095
|% 0,43
|
|Euro
|17,4985
|17,5177
|% 0,75
|
|Sterlin
|20,2330
|20,3345
|% 0,58
|
|Frank
|17,4208
|17,5258
|% 0,35
|
|Riyal
|4,4371
|4,4594
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-10,98
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.463
|6.580
|-61,00
|
|Yarım
|3.164
|3.217
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.608
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,33
|20,36
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|-0,22
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,76
|