Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.06.2022 18:17
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. SPK Lisanslı Yatırım Kuruluşu 40.000.000,00 40.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 37.878.790,00 21.287.500,00 TRY 56,20 Bağlı Ortaklık
Inveo Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri 300.000.000,00 75.000.000,00 TRY 25,00 İştirak
INVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 65.000.000,00 9.750.000,00 TRY 15,00 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040468


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.405
Değişim :  0,14% |  3,40
Açılış :  2.401  
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.428 En Düşük
2.368
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BMSCH 10,89 120.661.397 % 10,00  
YGGYO 22,90 10.683.768 % 9,99  
RTALB 7,46 101.265.107 % 9,87  
NUGYO 5,02 124.137.818 % 9,85  
ISGYO 14,23 248.016.341 % 9,46  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,6932 16,7095 % 0,43  
Euro 17,4985 17,5177 % 0,75  
Sterlin 20,2330 20,3345 % 0,58  
Frank 17,4208 17,5258 % 0,35  
Riyal 4,4371 4,4594 % 0,32  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 -10,98  
Altın Gr. 970 970 -2,98  
Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.463 6.580 -61,00  
Yarım 3.164 3.217 -30,00  
Çeyrek 1.585 1.608 -15,00  
Gümüş.Ons 20,33 20,36 -0,40  
Gümüş Gr. 10,88 10,89 -0,22  
B. Petrol 109 109 -3,76  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru