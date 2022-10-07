***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.10.2022 18:23
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
TAHVİL / FİNANSMAN BONOSU 1100000000 TRY Yurtiçi 01.10.2021 30.09.2022 Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yoktur.
TAHVİL / FİNANSMAN BONOSU 2000000000 TRY Yurtiçi 29.09.2022 28.09.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış Yoktur.
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Onur Topaç Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO
Ersan Akpınar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür
Gökhan Tosun Yönetim Kurulu Üyesi
Enes Bilgin Teftiş Kurulu Başkanı
Ergün Koşucu Satış Yönetimi Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı
Coşan Yeğenoğlu Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Şengün Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Nazif Bülent Parlakol Proje Yönetimi ve Uygulama Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Emir Tayman Uluslararası Kurumsal Satış' tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Gülten Esen Merkezi Satış Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
Anıl Abbak Uluslararası Piyasalar Direktörü
Ersen Işık Akıcı Mali İşler Direktörü
Burak Çaptuğ İnsan Kaynakları Direktörü
Hasan Vidin Uygulama Operasyonları Direktörü
Sibel Çetindemir Dijital ve CRM Direktörü
Murat Efe Alok Gedik Operasyon Merkezi Müdürü
Gülseren Apaydın Risk Yönetim Müdürü
Seda Demirelli Küçükmeral Kurumsal Finansman Müdürü
Recep Bozkurt Kurumsal Finansman Müdürü
İsmail Ay Kurumsal Finansman Müdürü
Burak Ünal Destek İşlemleri Müdür Yardımcısı
Elif Keçeli Nakit Yönetimi Operasyonları Yönetmeni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069118
BIST