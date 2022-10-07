***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTAHVİL / FİNANSMAN BONOSU 1100000000 TRY Yurtiçi 01.10.2021 30.09.2022 Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yoktur.TAHVİL / FİNANSMAN BONOSU 2000000000 TRY Yurtiçi 29.09.2022 28.09.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış Yoktur.Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviOnur Topaç Yönetim Kurulu Başkanı ve CEOErsan Akpınar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel MüdürGökhan Tosun Yönetim Kurulu ÜyesiEnes Bilgin Teftiş Kurulu BaşkanıErgün Koşucu Satış Yönetimi Kıdemli Genel Müdür YardımcısıCoşan Yeğenoğlu Hazineden Sorumlu Genel Müdür YardımcısıMehmet Şengün Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıNazif Bülent Parlakol Proje Yönetimi ve Uygulama Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür YardımcısıMehmet Emir Tayman Uluslararası Kurumsal Satış' tan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıGülten Esen Merkezi Satış Yönetimi Genel Müdür YardımcısıAnıl Abbak Uluslararası Piyasalar DirektörüErsen Işık Akıcı Mali İşler DirektörüBurak Çaptuğ İnsan Kaynakları DirektörüHasan Vidin Uygulama Operasyonları DirektörüSibel Çetindemir Dijital ve CRM DirektörüMurat Efe Alok Gedik Operasyon Merkezi MüdürüGülseren Apaydın Risk Yönetim MüdürüSeda Demirelli Küçükmeral Kurumsal Finansman MüdürüRecep Bozkurt Kurumsal Finansman Müdürüİsmail Ay Kurumsal Finansman MüdürüBurak Ünal Destek İşlemleri Müdür YardımcısıElif Keçeli Nakit Yönetimi Operasyonları Yönetmenihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069118BIST