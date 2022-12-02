***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.12.2022 18:10
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 29.07.2010 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZAR
FİNANSMAN BONOSU 10.12.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 14.12.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 24.12.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 01.03.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 18.03.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 27.05.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 25.11.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084061
BIST
18:054.963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -83,22
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.913
18:0518,6340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
18:0519,5971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0193
|Açılış
|: 19,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4379
18:051.071,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -8,77
|Açılış
|: 1.071,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.065,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|201,30
|786.418.957
|% 10,00
|
|BALAT
|13,20
|2.201.017
|% 10,00
|
|ACSEL
|81,40
|105.715.788
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|2.176.267
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.532.264
|% 9,99
|
|QNBFB
|54,00
|1.346.270
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.554.503
|% -9,98
|
|SODSN
|37,78
|2.637.300
|% -9,96
|
|YESIL
|4,93
|102.743.688
|% -9,87
|
|YYAPI
|2,20
|267.075.063
|% -9,84
|
|THYAO
|128,30
|9.899.539.117
|% 3,14
|
|ASELS
|47,04
|6.830.046.490
|% -1,47
|
|KOZAL
|392,00
|6.817.812.996
|% -3,16
|
|EREGL
|41,42
|5.747.321.357
|% -2,50
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,69
|870.933.616
|% -1,47
|
|ISCTR
|10,44
|2.717.957.873
|% -3,87
|
|ADESE
|1,69
|383.256.363
|% -2,31
|
|KRDMD
|14,76
|3.265.286.721
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6240
|18,6411
|% 0,04
|
|Euro
|19,5645
|19,5730
|% -0,22
|
|Sterlin
|22,7385
|22,8525
|% -0,03
|
|Frank
|19,7403
|19,8593
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-14,82
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|-10,05
|
|Cumhuriyet
|7.134
|7.242
|-3,00
|
|Tam
|7.157
|7.231
|-43,00
|
|Yarım
|3.471
|3.535
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.767
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,93
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,65
|13,66
|0,01
|
|B. Petrol
|86,94
|86,94
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 15 altında . İşlem hacmi 103, 611.00 milyon TL de
-
17:59SASA
Yüzde -8.53 oranında düşüşle 119.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 242 adet işlem
-
17:57INTEM
Yüzde -7.17 oranında düşüşle 104.90 lira fiyatla işlem gören hissede 455, 545 adet işlem
-
17:56BFREN
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 3, 933.80 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 198 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, GUBRF, PGSUS