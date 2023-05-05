***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHİSSE SENEDİ 29.07.2010 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZARFİNANSMAN BONOSU 27.05.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARIFİNANSMAN BONOSU 25.11.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARIFİNANSMAN BONOSU 26.12.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARIFİNANSMAN BONOSU 27.01.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARIFİNANSMAN BONOSU 24.04.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARIFİNANSMAN BONOSU 28.04.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARIYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOnur Topaç Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.04.2015 İcrada Görevli CEO, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye INVEO Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür, Misyon Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, ICHAIN Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. Tüzel Kişi Adına Yönetim Kurulu Üyesi, GYT Bilişim ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0.98 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ERSAN AKPINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 07.01.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı - Evet 0.046 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -GÖKHAN TOSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2022 İcrada Görevli Değil - Novel Scala Basılı Yayın ve Tanıtım Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Finar İletişim Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Inveo Delta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Inveo Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, ICHAIN Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, GYT Bilişim ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.04.2018 İcrada Görevli Değil - Inveo Yatırım Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.043 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131678 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiRÜYA ESER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 27.10.2021 İcrada Görevli Değil - Inveo Yatırım Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, MSGSU ve Kültür Üniversitesi yarı zamanlı öğretim görevlisi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131678 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOnur Topaç Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, CEO ve Murahhas Üye INVEO Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür, Misyon Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, ICHAIN Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. Tüzel Kişi Adına Yönetim Kurulu Üyesi, GYT Bilişim ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıERSAN AKPINAR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147621BIST