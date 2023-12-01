***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.12.2023 18:01
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. SPK Lisanslı Yatırım Kuruluşu 40.000.000,00 40.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
GYT Bilişim ve Ticaret A.Ş. Finansal Teknolojiler 50.000.000,00 50.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 37.878.790,00 21.287.500,00 TRY 56,20 Bağlı Ortaklık
Misyon Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri 500.000.000,00 115.000.000,00 TRY 23,00 İştirak
Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 65.000.000,00 9.750.000,00 TRY 15,00 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221663
BIST