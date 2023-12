***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiMarbaş Menkul Değerler A.Ş. SPK Lisanslı Yatırım Kuruluşu 40.000.000,00 40.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGYT Bilişim ve Ticaret A.Ş. Finansal Teknolojiler 50.000.000,00 50.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkHiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 37.878.790,00 21.287.500,00 TRY 56,20 Bağlı OrtaklıkMisyon Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri 500.000.000,00 115.000.000,00 TRY 23,00 İştirakInveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 65.000.000,00 9.750.000,00 TRY 15,00 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221663BIST