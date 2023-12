***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMelek Melis Taşkanal Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 16.03.2022 (216) 453 00 32 gedikyatirimciiliskileri@gedik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 923799 - 906816Hakan Duran Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 18.12.2023 (216) 453 00 32 gedikyatirimciiliskileri@gedik.com - -Özlem Göç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 25.07.2018 (216) 453 00 32 gedikyatirimciiliskileri@gedik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 111989Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHİSSE SENEDİ 29.07.2010 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZARFİNANSMAN BONOSU 27.01.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARIFİNANSMAN BONOSU 08.06.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARIFİNANSMAN BONOSU 16.08.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARIFİNANSMAN BONOSU 23.08.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARIFİNANSMAN BONOSU 04.09.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARIFİNANSMAN BONOSU 04.09.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARIFİNANSMAN BONOSU 11.09.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARIFİNANSMAN BONOSU 20.09.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARIFİNANSMAN BONOSU 29.09.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARIYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOnur Topaç Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.04.2015 İcrada Görevli CEO, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye INVEO Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür, Misyon Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, ICHAIN Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. Tüzel Kişi Adına Yönetim Kurulu Üyesi, GYT Bilişim ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0.98 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ERSAN AKPINAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 07.01.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı - Evet 0.046 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -GÖKHAN TOSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2022 İcrada Görevli Değil - Novel Scala Basılı Yayın ve Tanıtım Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Finar İletişim Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Inveo Delta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Inveo Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, ICHAIN Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, GYT Bilişim ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.04.2018 İcrada Görevli Değil - Inveo Yatırım Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.043 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131678 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiRÜYA ESER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 27.10.2021 İcrada Görevli Değil - Inveo Yatırım Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, MSGSU Üniversitesi yarı zamanlı öğretim görevlisi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131678 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiMarbaş Menkul Değerler A.Ş. SPK Lisanslı Yatırım Kuruluşu 40.000.000,00 40.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGYT Bilişim ve Ticaret A.Ş. Finansal Teknolojiler 50.000.000,00 50.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkHiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 37.878.790,00 33.408.714,00 TRY 88,2 Bağlı OrtaklıkMisyon Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri 500.000.000,00 115.000.000,00 TRY 23,00 İştirakInveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 65.000.000,00 9.750.000,00 TRY 15,00 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227553BIST