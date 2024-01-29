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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.01.2024 18:13
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 29.07.2010 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZAR
FİNANSMAN BONOSU 08.06.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 16.08.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 23.08.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 04.09.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 04.09.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 11.09.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 20.09.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 29.09.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
TAHVİL / FİNANSMAN BONOSU 2000000000 TRY Yurtiçi 29.09.2022 28.09.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış Yoktur.
TAHVİL / FİNANSMAN BONOSU 2000000000 TRY Yurtiçi 05.10.2023 04.10.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243378


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 539,00 7.495.768 % 10,00  
YAYLA 12,43 69.787.350 % 10,00  
PKART 57,20 27.297.558 % 10,00  
POLTK 19.197,50 153.705.985 % 10,00  
SODSN 81,95 3.210.458 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,3435 30,3480 % 0,82  
Euro 32,8278 32,8380 % 0,39  
Sterlin 38,3857 38,5782 % 0,70  
Frank 35,0055 35,2164 % 0,89  
Riyal 8,0669 8,1073 % 0,81  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,12 23,16 % 0,66  
Platin 929,56 930,67 % 0,66  
Paladyum 973,48 978,42 % 0,66  
Brent Pet. 81,97 81,97 % 0,66  
Altın Ons 2.029,26 2.029,57 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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