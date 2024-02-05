***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMelek Melis Taşkanal Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 16.03.2022 (216) 453 00 32 gedikyatirimciiliskileri@gedik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 923799 - 906816Diğdem Erdoğan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.02.2024 (216) 453 00 32 gedikyatirimciiliskileri@gedik.com - -Hakan Duran Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 18.12.2023 (216) 453 00 32 gedikyatirimciiliskileri@gedik.com - -Özlem Göç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 25.07.2018 (216) 453 00 32 gedikyatirimciiliskileri@gedik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 111989Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiMarbaş Menkul Değerler A.Ş. SPK Lisanslı Yatırım Kuruluşu 40.000.000,00 40.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGYT Bilişim ve Ticaret A.Ş. Finansal Teknolojiler 50.000.000,00 50.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkHiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi