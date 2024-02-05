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***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.02.2024 17:52
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Melek Melis Taşkanal Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 16.03.2022 (216) 453 00 32 gedikyatirimciiliskileri@gedik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 923799 - 906816
Diğdem Erdoğan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.02.2024 (216) 453 00 32 gedikyatirimciiliskileri@gedik.com - -
Hakan Duran Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 18.12.2023 (216) 453 00 32 gedikyatirimciiliskileri@gedik.com - -
Özlem Göç Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 25.07.2018 (216) 453 00 32 gedikyatirimciiliskileri@gedik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 111989

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. SPK Lisanslı Yatırım Kuruluşu 40.000.000,00 40.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
GYT Bilişim ve Ticaret A.Ş. Finansal Teknolojiler 50.000.000,00 50.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi
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ONCSM 237,60 328.054.000 % 10,00  
SURGY 56,65 1.013.633.445 % 10,00  
MEGMT 55,00 1.085.841.267 % 10,00  
MIATK 49,72 2.015.786.949 % 10,00  
DOFER 50,05 236.773.313 % 10,00  
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18:06 Alış Satış %  
Dolar 30,5576 30,5642 % 0,24  
Euro 32,8470 32,8680 % -0,25  
Sterlin 38,1971 38,3887 % -0,57  
Frank 34,9715 35,1822 % -0,22  
Riyal 8,1238 8,1645 % 0,19  
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18:06 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,31 22,35 % 0,66  
Platin 897,96 899,32 % 0,66  
Paladyum 956,01 959,53 % 0,66  
Brent Pet. 77,90 77,90 % 0,66  
Altın Ons 2.023,51 2.023,82 % 0,66  
Seans Raporu 18:06
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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