***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/05/2020Karar Sayısı1992Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİFİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİNYÖNETİM KURULU'NUNKarar Tarihi :11.05.2020Karar No :1992SERMAYE PİYASASI KURULUNUNSERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIa-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,b-) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c-) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış söz konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,Beyan Ederiz.Saygılarımızla,Erhan TOPAÇ Onur TOPAÇYönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu ÜyesiÜlkü Feyyaz TAKTAK Tevfik Metin AYIŞIKYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu ÜyesiMeltem AKOLYönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844227BIST