***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
11.02.2022 19:55
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/02/2022
Karar Sayısı
2157
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
FİNANSAL TABLOLARIN RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 11 / 02 / 2022
KARAR SAYISI : 2157
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS / TFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından düzenlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tabloların SPK düzenlemeleri doğrultusunda
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibariyle yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Rüya ESER
Ülkü Feyyaz TAKTAK
Mali İşler Direktörü
CEO
Ersen Işık AKICI
Onur TOPAÇ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001303
BIST