***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.12.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız, Şirketimiz, 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 327.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %54,1514 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 505.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 14.12.2022 tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullandırılması işlemleri 28.12.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların nominal değeri 81.473,751 TL olup kalan paylar 4-5 Ocak 2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 2 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Halka arza ilişkin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır. Satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt bulunmamakta olup, halka arz sonrası satılamayan paylar sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde iptal edilecektir. Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091055BIST