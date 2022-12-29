***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
29.12.2022 09:30
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız, Şirketimiz, 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 327.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %54,1514 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 505.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 14.12.2022 tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullandırılması işlemleri 28.12.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların nominal değeri 81.473,751 TL olup kalan paylar 4-5 Ocak 2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 2 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Halka arza ilişkin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır. Satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt bulunmamakta olup, halka arz sonrası satılamayan paylar sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde iptal edilecektir. Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091055
BIST
18:055.346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
0
En Düşük
0
18:0518,7249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7414
En Düşük
18,6762
18:0519,9160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0594
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9605
En Düşük
19,8499
18:051.087,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,93
|Açılış
|: 1.087,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADESE
|1,91
|292.701.145
|% 0,00
|
|AGHOL
|107,70
|321.826.974
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,13
|2.801.822.257
|% 0,00
|
|AFYON
|8,33
|126.820.022
|% 0,00
|
|AGYO
|5,24
|21.046.345
|% 0,00
|
|ADESE
|1,91
|292.701.145
|% 0,00
|
|AGHOL
|107,70
|321.826.974
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,13
|2.801.822.257
|% 0,00
|
|AFYON
|8,33
|126.820.022
|% 0,00
|
|AGYO
|5,24
|21.046.345
|% 0,00
|
|THYAO
|140,10
|6.820.576.618
|% 0,00
|
|ENKAI
|31,88
|6.315.562.109
|% 0,00
|
|ASELS
|58,40
|5.326.653.916
|% 0,00
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,16
|3.381.190.493
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,56
|3.094.046.702
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,59
|2.801.295.527
|% 0,00
|
|PETKM
|19,04
|4.301.980.813
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7076
|18,7249
|% 0,08
|
|Euro
|19,8760
|19,9160
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,4365
|22,5491
|% 0,07
|
|Frank
|20,0809
|20,2019
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9640
|4,9889
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|4,52
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|1,93
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.342
|7.403
|13,00
|
|Yarım
|3.556
|3.621
|3,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.811
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,12
|
|B. Petrol
|83,28
|83,28
|-0,71
|