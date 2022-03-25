***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.03.2022 19:01
***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 25 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirketimizin Komite Görev ve Çalışma Esasları Çerçevesinde 1.Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ülkü Feyyaz TAKTAK'ın ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Rüya ESER'in atanmalarına, 2.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Rüya ESER'in ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ülkü Feyyaz TAKTAK'ın atanmalarına, 3.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ülkü Feyyaz TAKTAK'ın, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Rüya ESER'in ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Deniz ÖZER'in atanmalarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013230
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|ACSEL
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|PKENT
|255,60
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|SERVE
|16,57
|555.907
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|ULUSE
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|54.811.762
|% 9,94
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|SANEL
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|5.401.420
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|1.670.431.046
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|KARSN
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|KARSN
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|ODAS
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|YKBNK
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|Dolar
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|Euro
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|19,6106
|% 0,17
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|15,8776
|15,9732
|% 0,08
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|Riyal
|3,9426
|3,9623
|% 0,13
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|Altın Ons
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|1.958
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|934
|934
|1,06
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|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
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|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
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|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
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|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
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|Gümüş.Ons
|25,44
|25,47
|-0,08
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|Gümüş Gr.
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|12,14
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