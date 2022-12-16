***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.06.2012-06.03.2015Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin, Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları, Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarının ekteki şekilde güncellenmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088178BIST