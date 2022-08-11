***GEDIK* *GEI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
11.08.2022 09:19
***GEDIK******GEI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GEDIK]
İlgili Fonlar [GEI]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054408
BIST
18:052.830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.830
En Düşük
2.764
18:0517,9312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0622
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9358
En Düşük
17,8065
18:0518,4964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0816
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4964
En Düşük
18,3586
18:051.029,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.029,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.030,61
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGAP
|6,70
|49.971.263
|% 152,82
|
|MEGAP
|6,70
|49.971.263
|% 152,82
|
|OZKGY
|7,26
|16.982.808
|% 0,00
|
|OYLUM
|3,35
|24.751.001
|% 0,00
|
|POLHO
|5,81
|43.821.339
|% 0,00
|
|ACSEL
|48,10
|16.214.230
|% 0,00
|
|ADEL
|28,58
|10.833.177
|% 0,00
|
|ADESE
|0,88
|43.840.140
|% 0,00
|
|AEFES
|38,40
|196.284.962
|% 0,00
|
|AGHOL
|78,20
|185.057.512
|% 0,00
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 0,00
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9248
|17,9320
|% 0,35
|
|Euro
|18,4663
|18,4945
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,7966
|21,9059
|% 0,14
|
|Frank
|18,9215
|19,0355
|% 0,22
|
|Riyal
|4,7516
|4,7755
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-5,74
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.895
|6.960
|-24,00
|
|Yarım
|3.360
|3.403
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.701
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,49
|20,52
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,28
|97,28
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046