***GEDIK* *GEP* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
04.02.2020 19:35
***GEDIK******GEP******GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler [GYHOL, GEP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/02/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Portföy Yönetim şirketi
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5.300.000
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
04.02.2020
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
5.299.858,66
Beher Pay Fiyatı
1,12
Toplam Tutar
5.935.841,70
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
99,997
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
99,997
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
99,997
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,61
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,14
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
635.983,04
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Şirket faaaliyetlerinde
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Gedik Yatırım Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
İştirak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/02/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
20.12.2019 - KFD - 2019/02
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
5.932.300
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Hisse devir işlemi bugün itibariyle gerçekleşmiş olup, ödeme 20 Nisan 2020 tarihinde tahsis edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817059
BIST