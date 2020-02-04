***GEDIK* *GEP* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***GEDIK******GEP******GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [GYHOL, GEP]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/02/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıGedik Portföy Yönetimi A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuPortföy Yönetim şirketiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi5.300.000İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih04.02.2020Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı5.299.858,66Beher Pay Fiyatı1,12Toplam Tutar5.935.841,70Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)99,997Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)99,997Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)99,997Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,61İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,14Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı635.983,04Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiŞirket faaaliyetlerindeVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıGedik Yatırım Holding A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiİştirakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi04/02/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası20.12.2019 - KFD - 2019/02Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıPiramit Menkul Kıymetler A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar5.932.300İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarHisse devir işlemi bugün itibariyle gerçekleşmiş olup, ödeme 20 Nisan 2020 tarihinde tahsis edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817059BIST