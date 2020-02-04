***GEDIK* *GEP* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.02.2020 19:35
***GEDIK******GEP******GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GEP, GYHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2019 - 10.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. unvanlı şirketteki 5.299.858,66 TL nominal tutarlı paylarının, yaptırılacak değerleme sonucunda belirlenecek hisse bedelleri üzerinden, Gedik Yatırım Holding A.Ş.'ne devir edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz 09.01.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde olumlu karşılandığına ilişkin açıklamamız 10.01.2020 tarihinde yapılmıştır.
Bugün Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.02.2020 tarihli toplantısında,
06.12.2019 tarih ve 1948 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde 20.12.2019 tarihinde hazırlanan değerleme raporuna istinaden,
Şirketimizin "GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ" unvanlı şirkette sahibi bulunduğu beheri 1,12 TL itibari değerde toplam 5.299.858,66 adet hisenin tamamının 5.935.841,70 TL. bedelle Gedik Yatırım Holding A.Ş.'ne devredilmesine ve Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817058
BIST
18:05122.136
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 2.893,37
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.220
En Düşük
120.159
18:055,9748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0105
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
18:056,5975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0224
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5878
18:05298,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -5,43
|Açılış
|: 298,00
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|9,33
|11.063.692
|% 19,92
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|33.513.668
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,22
|929.938
|% 14,95
|
|TSGYO
|1,93
|24.682.093
|% 14,88
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MRGYO
|1,50
|32.466.072
|% -5,66
|
|QNBFL
|140,00
|863.201
|% -3,45
|
|NIBAS
|5,80
|139.200
|% -3,33
|
|ESCOM
|2,96
|2.413.734
|% -2,95
|
|THYAO
|14,39
|1.415.872.231
|% 3,97
|
|HALKB
|7,41
|807.684.253
|% 7,70
|
|SISE
|5,62
|602.232.125
|% 0,72
|
|TUPRS
|113,20
|387.850.194
|% 0,98
|
|ODAS
|2,18
|311.428.260
|% -0,46
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|HLGYO
|1,67
|255.053.012
|% 12,08
|
|ODAS
|2,18
|311.428.260
|% -0,46
|
|IHLGM
|1,20
|133.098.333
|% 5,26
|
|HALKB
|7,41
|807.684.253
|% 7,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7501
|7,7890
|% -0,02
|
|Frank
|6,1285
|6,1655
|% -0,65
|
|Riyal
|1,5866
|1,5945
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.553
|-23,67
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,60
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,03
|
|B. Petrol
|54,97
|54,97
|0,76
|
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