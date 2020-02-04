***GEDIK* *GEP* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******GEP******GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEP, GYHOL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.12.2019 - 10.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. unvanlı şirketteki 5.299.858,66 TL nominal tutarlı paylarının, yaptırılacak değerleme sonucunda belirlenecek hisse bedelleri üzerinden, Gedik Yatırım Holding A.Ş.'ne devir edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz 09.01.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde olumlu karşılandığına ilişkin açıklamamız 10.01.2020 tarihinde yapılmıştır.Bugün Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.02.2020 tarihli toplantısında,06.12.2019 tarih ve 1948 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde 20.12.2019 tarihinde hazırlanan değerleme raporuna istinaden,Şirketimizin "GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ" unvanlı şirkette sahibi bulunduğu beheri 1,12 TL itibari değerde toplam 5.299.858,66 adet hisenin tamamının 5.935.841,70 TL. bedelle Gedik Yatırım Holding A.Ş.'ne devredilmesine ve Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817058BIST