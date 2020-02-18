***GEDIK* *GEP* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******GEP******GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEP, GYHOL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar4 S¸ubat 2020 tarihinde yapmıs¸ oldugˆumuz özel durum açıklamasında belirttiğimiz üzere Gedik Portföy'ün, Gedik Yatırım Holding'e satışına ilişkin tahsil edilecek ödemenin ödeme tarihi 20 Nisan 2020 tarihi olarak belirtilmişti. Satın alınmaya ilişkin tahsil edilmesi gereken bütün tutar bugu¨n (18 S¸ubat 2020) itibariyle tarafımıza ödenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819946BIST