***GEDIK* *GEP* *INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2021 18:50
***GEDIK******GEP******INVEO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [INVEO, GEP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021 - 02.07.2021 - 27.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirketimizin 02.07.2021 tarihinde yaptığı açıklama ile Yatırım Bankası kuruluş izni için gerekli başvuru evrak setinin hazırlandığını ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na resmi başvurunun yapıldığını 27.09.2021 tarihinde yaptığı açıklama ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)' nun 25.09.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandığı üzere Yatırım Bankası kuruluşu başvurumuzu onayladığını duyurmuştuk.
300.000.000 TL sermaye ile kurulacak Yatırım Bankası'nda Şirketimizin %25 hisseye sahip olacağını ve sermayeye 75.000.000 TL nakit bedel ile katılacağını, Inveo Yatırım Holding A.Ş.'nin %74,999 oranında hisseye sahip olacağını ve sermayeye 224.997.000 TL nakit bedel ile katılacağını, kalan hisselerin grup şirketlerimizden Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. ile birlikte Erhan Topaç ve Onur Topaç arasında eşit şekilde paylaşılacağını yapmış olduğumuz özel durum açıklaması ile duyurmuştuk.
Bu duyurumuz kapsamında "INVEO YATIRIM BANKASI A.Ş." nin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, 14.12.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Bundan sonraki süreçte çalışmalarımız faaliyet izni almak üzere BDDK nezdinde devam edecek olup, gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983174
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,52
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
18:0514,8241
En Yüksek
|Değişim
|: 2,97%
|| 0,4278
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8374
En Düşük
14,3636
18:0516,6864
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 0,4738
|Açılış
|: 16,7000
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|Önceki Kapanış
|: 16,2200
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16,7240
En Düşük
16,1749
18:05840,16
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 20,54
|Açılış
|: 839,25
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|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,96
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7822
|14,8155
|% 2,91
|
|Euro
|16,6031
|16,6698
|% 2,82
|
|Sterlin
|19,4745
|19,5721
|% 2,62
|
|Frank
|15,8738
|15,9695
|% 2,36
|
|Riyal
|3,9297
|3,9494
|% 2,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-7,34
|
|Altın Gr.
|838
|839
|19,04
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,30
|0,14
|
|B. Petrol
|73,71
|73,71
|0,01
|