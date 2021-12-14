***GEDIK* *GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******GEP******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEDIK, GEP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.08.2020 - 24.02.2021 - 06.04.2021 - 30.06.2021 - 02.07.2021 - 27.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin 02.07.2021 tarihinde yaptığı açıklama ile Yatırım Bankası kuruluş izni için gerekli başvuru evrak setinin hazırlandığını ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na resmi başvurunun yapıldığını 27.09.2021 tarihinde yaptığı açıklama ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)' nun 25.09.2021 tarihli Resmi Gazete' de yayınlandığı üzere Yatırım Bankası kuruluşu başvurumuzu onayladığını duyurmuştuk. 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak Yatırım Bankası'nda Inveo Yatırım Holding A.Ş.'nin %74,999 oranında hisseye sahip olacağını ve sermayeye 224.997.000 TL nakit bedel ile katılacağını Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, %25 hisseye sahip olacağını ve sermayeye 75.000.000 TL nakit bedel ile katılacağını, kalan hisselerin grup şirketlerimizden Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. ile birlikte Erhan Topaç ve Onur Topaç arasında eşit şekilde paylaşılacağını yapmış olduğumuz özel durum açıklaması ile duyurmuştuk. Bu duyurumuz kapsamında "INVEO YATIRIM BANKASI A.Ş." nin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, 14.12.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımız faaliyet izni almak üzere BDDK nezdinde devam edecek olup, gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983173BIST