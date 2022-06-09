***GEDIK* *GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******GEP******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEDIK, GEP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.08.2020-24.02.2021-06.04.2021-30.06.2021-02.07.2021-27.09.2021-14.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin %74,999'una sahip olduğu 300 Milyon TL sermaye ile kurulan Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyet iznine yönelik yapılan çalışmalar tamamlanmış olup, BDDK'ya faaliyet izni için bugün başvuru yapılmıştır. Sürece ilişkin önemli gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036611BIST