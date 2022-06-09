***GEDIK* *GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2022 23:17
***GEDIK******GEP******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GEDIK, GEP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2020-24.02.2021-06.04.2021-30.06.2021-02.07.2021-27.09.2021-14.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin %74,999'una sahip olduğu 300 Milyon TL sermaye ile kurulan Inveo Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyet iznine yönelik yapılan çalışmalar tamamlanmış olup, BDDK'ya faaliyet izni için bugün başvuru yapılmıştır. Sürece ilişkin önemli gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036611
BIST
18:052.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 31,21
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
18:0517,2735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1559
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,3011
En Düşük
17,1123
18:0518,4399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1834
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,4399
En Düşük
18,2248
18:051.021,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.021,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.023,53
En Düşük
1.015,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TBORG
|20,90
|1.706.622
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|62.040.212
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|50.188.242
|% 9,96
|
|PGSUS
|171,30
|628.775.960
|% 9,95
|
|FLAP
|4,32
|96.196.164
|% 9,92
|
|TSGYO
|6,75
|52.441.145
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|94.804.730
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|39.090.885
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|4.632.129
|% -9,95
|
|PENTA
|402,00
|38.442.780
|% -8,55
|
|THYAO
|48,34
|8.793.081.762
|% 3,47
|
|SISE
|22,96
|3.562.380.947
|% 5,03
|
|SASA
|44,10
|2.425.086.203
|% 2,99
|
|SAHOL
|20,00
|2.026.406.183
|% 0,70
|
|TOASO
|64,25
|1.576.346.196
|% -2,73
|
|EKGYO
|2,68
|806.525.275
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,16
|1.121.503.629
|% 4,79
|
|SEGYO
|1,19
|262.007.432
|% -5,56
|
|YKBNK
|4,65
|987.778.558
|% 1,53
|
|ODAS
|2,96
|577.947.317
|% 3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2442
|17,2498
|% 0,77
|
|Euro
|18,3215
|18,4078
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,4188
|21,5263
|% 0,17
|
|Frank
|17,4669
|17,5721
|% 0,16
|
|Riyal
|4,5690
|4,5920
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-0,20
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|2,81
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,77
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,04
|0,07
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ESCOM
Yüzde 6.15 oranında artışla 16.92 lira fiyatla işlem gören hissede 820, 939 adet işlem
-
17:58RYGYO
Yüzde 6.95 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 678, 553 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 98 artarak (% 0.68 ) 2, 825
-
17:57XU100
Endeks 2, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 42, 291.00 milyon TL de
-
17:56YYLGD
Yüzde 4.20 oranında artışla 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 852, 748 adet işlem