***GEDIK* *GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2022 19:27
***GEDIK******GEP******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GEDIK, GEP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Bağlı ortağımız Inveo Yatırım Bankası A.Ş. unvanının Misyon Yatırım Bankası A.Ş. olarak değiştirilmesi amacıyla başta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu olmak üzere gerekli tüm onaylar alınmış ve Şirketin unvanının Misyon Yatırım Bankası A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089070
BIST
18:055.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 10,11
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
18:0518,6601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
18:0519,8293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0200
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7648
18:051.090,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 1.090,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.094,67
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|4.062,00
|117.913.089
|% 10,00
|
|KONYA
|3.356,10
|348.092.277
|% 10,00
|
|OSMEN
|69,30
|15.155.110
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|54.074.524
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|647.293.842
|% 10,00
|
|ARASE
|205,30
|313.300.815
|% -9,16
|
|ITTFH
|3,75
|211.818.702
|% -8,54
|
|YBTAS
|55.000,00
|2.887.495
|% -8,33
|
|MAKTK
|6,40
|138.390.394
|% -7,38
|
|RYSAS
|23,26
|75.262.581
|% -6,96
|
|KRDMD
|18,96
|8.184.581.336
|% 4,12
|
|THYAO
|142,90
|7.320.225.991
|% -2,06
|
|ASELS
|59,25
|6.046.256.198
|% -2,87
|
|EREGL
|42,12
|5.874.053.616
|% 0,43
|
|AKBNK
|19,95
|5.668.311.409
|% -0,25
|
|EKGYO
|8,04
|4.057.912.915
|% -1,83
|
|KRDMD
|18,96
|8.184.581.336
|% 4,12
|
|ISCTR
|12,76
|5.127.893.339
|% -1,54
|
|VAKBN
|12,28
|4.972.907.679
|% -3,23
|
|YKBNK
|12,00
|4.622.085.222
|% -2,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6567
|18,6583
|% 0,03
|
|Euro
|19,7958
|19,8353
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,4715
|22,5842
|% -0,74
|
|Frank
|20,0611
|20,1819
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9462
|4,9710
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,10
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|7.313
|7.423
|51,00
|
|Tam
|7.349
|7.405
|8,00
|
|Yarım
|3.559
|3.620
|4,00
|
|Çeyrek
|1.785
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,19
|82,19
|2,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 5, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 115, 793.00 milyon TL de
-
17:58KRDMD
Yüzde 4.67 oranında artışla 19.06 lira fiyatla işlem gören hissede 409, 344, 453 adet işlem
-
17:57SASA
Yüzde 5.57 oranında artışla 125.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 652, 482 adet işlem
-
17:56LKMNH
Yüzde 4.72 oranında artışla 31.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 349, 225 adet işlem
-
17:55EDIP
Yüzde 6.46 oranında artışla 10.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 652, 610 adet işlem