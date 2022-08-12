***GEDIK* *GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
12.08.2022 10:47
***GEDIK******GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Inveo Portföy Everest Serbest Fon'umuzun 08/08/2022 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,20 fiyattan 22.077 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Inveo Portföy Everest Serbest Fon'umuzun Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki payları 08/08/2022 tarihi itibariyle %5,01 sınırına ulaşmıştır. Böylece Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yönettiği tüm fonlarda Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki payları %5,33'ye ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
08/08/2022 1.079.730 0 1.079.730 16.379.318,13 17.459.048,13 % 5 % 5 % 5,33 % 5,33
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054942
BIST
10:352.870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,55
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.876
En Düşük
2.858
10:3517,9625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0245
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9702
En Düşük
17,9284
10:3518,5046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0280
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5531
En Düşük
18,4889
10:351.034,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.034,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler10:33
|BARMA
|47,90
|39.647.117
|% 9,96
|
|ARDYZ
|7,23
|17.058.867
|% 9,88
|
|TRCAS
|10,54
|63.704.188
|% 9,68
|
|IZMDC
|2,94
|109.223.727
|% 9,29
|
|KIMMR
|4,60
|52.054.409
|% 8,49
|
|PAMEL
|169,60
|5.914.506
|% -9,40
|
|TEKTU
|1,73
|22.996.760
|% -6,99
|
|DOBUR
|44,50
|148.630
|% -6,71
|
|AKENR
|2,06
|30.317.309
|% -5,94
|
|MPARK
|40,08
|17.183.681
|% -4,89
|
|THYAO
|63,05
|2.078.030.949
|% 2,69
|
|ODAS
|4,02
|359.948.619
|% 2,29
|
|SAHOL
|23,68
|343.204.699
|% -1,91
|
|GARAN
|18,08
|326.885.956
|% 0,06
|
|YKBNK
|5,65
|314.308.671
|% 0,53
|
|ODAS
|4,02
|359.948.619
|% 2,29
|
|ALBRK
|1,82
|101.414.351
|% 5,20
|
|YKBNK
|5,65
|314.308.671
|% 0,53
|
|DOHOL
|4,45
|209.594.405
|% -0,45
|
|TSKB
|3,52
|156.520.946
|% 0,28
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9584
|17,9671
|% 0,16
|
|Euro
|18,4916
|18,5022
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,8347
|21,9442
|% 0,00
|
|Frank
|18,9944
|19,1088
|% 0,00
|
|Riyal
|4,7668
|4,7907
|% 0,06
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-1,50
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|2,19
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.935
|6.989
|-3,00
|
|Yarım
|3.379
|3.417
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.708
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,38
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,28
|
Seans Raporu
10:33
daha fazla
-
10:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 41 kaybederek (% -0.06 ) 2, 539
-
10:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZMDC, ARDYZ, BARMA, TRCAS
-
10:48
IZMDC, KIMMR, DMSAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:48
DOBUR, KZBGY, PAMEL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:48
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 102 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 141 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem