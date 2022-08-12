***GEDIK* *GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***GEDIK******GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarInveo Portföy Everest Serbest Fon'umuzun 08/08/2022 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,20 fiyattan 22.077 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Inveo Portföy Everest Serbest Fon'umuzun Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki payları 08/08/2022 tarihi itibariyle %5,01 sınırına ulaşmıştır. Böylece Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yönettiği tüm fonlarda Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki payları %5,33'ye ulaşmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)08/08/2022 1.079.730 0 1.079.730 16.379.318,13 17.459.048,13 % 5 % 5 % 5,33 % 5,33http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054942BIST