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***GEDIK* *GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

14.09.2023 18:16
***GEDIK* *GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***GEDIK******GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Kurumumuz bünyesindeki fonumuzdan 11/09/2023 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,20  - 16,03  fiyat aralığından 425.461 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiş olup, kurumumuz bünyesindeki fonumuzun Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki payları toplamı 11/09/2023 tarihi itibarıyla %4,99 sınırındadır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/09/2023 0 425.461 425.461 25.605.735,93 25.180.274,93 % 5,07 % 5,07 % 4,99 % 4,99




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195137


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BRYAT 2.329,80 684.642.531 % 10,00  
ISATR 665.500,00 665.500 % 10,00  
ISBTR 181.243,80 1.268.707 % 10,00  
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Cumhuriyet 11.217 11.387 -65,00  
Tam 11.005 11.117 12,00  
Yarım 5.519 5.582 6,00  
Çeyrek 2.751 2.791 3,00  
Gümüş.Ons 22,67 22,70 -0,15  
Gümüş Gr. 19,62 19,64 -0,15  
B. Petrol 93,71 93,71 1,83  
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