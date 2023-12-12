***GEDIK* *GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***GEDIK******GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarKurumumuz bünyesindeki fonumuzdan 08/12/2023 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,92 - 15,10 fiyat aralığından 310.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiş olup, kurumumuz bünyesindeki fonlarımızın Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki payları toplamı 08/12/2023 tarihi itibarıyla %5,01 sınırındadır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)08/12/2023 310.000 0 310.000 24.975.435,71 25.285.435,71 % 4,95 % 4,95 % 5,01 % 5,01http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224761BIST