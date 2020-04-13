***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GEDIKYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 18.400.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.08.2020Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,61Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGKYH82013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.11.2019Satışa Başlanma Tarihi 09.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 13.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.015.000İhraç Fiyatı 0,96766Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.08.2020Kayıt Tarihi 07.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.08.2020Ek AçıklamalarGedik Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2019 tarih ve 69/1556 sayılı toplantısında onaylanan bir yıl içerisinde 200.000.000.-TL ye kadar farklı vadelerde borçlanma aracı ihracının ikinci dilimi olan 19.015.000- TL tutarlı, 119 gün vadeli finansman bonosunun 13.04.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837552BIST