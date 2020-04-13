***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.04.2020 17:29
***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGKYH42017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.11.2019
Satışa Başlanma Tarihi 12.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 0,96462
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.04.2020
Kayıt Tarihi 10.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.04.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Kurumumuzca nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 119 gün vadeli 20.000.000 -TL nominal tutarlı TRFGKYH42017 ISIN Kodlu finansman bonosunun bugün itibariyle (13.04.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837553
BIST