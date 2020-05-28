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***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.05.2020 18:38
GÜNCEL HABERLER



***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 12.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,0011
ISIN Kodu TRFGKYH52115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.11.2019
Satışa Başlanma Tarihi 27.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000
İhraç Fiyatı 0,91764
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.05.2021
Kayıt Tarihi 26.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.05.2021

Ek Açıklamalar
Gedik Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2019 tarih ve 69/1556 sayılı toplantısında onaylanan bir yıl içerisinde 200.000.000.-TL ye kadar farklı vadelerde borçlanma aracı ihracının üçüncü dilimi olan 12.000.000- TL tutarlı, 364 gün vadeli finansman bonosunun 28.05.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847439


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 520,90 15.733.199 % 9,99  
ARSAN 4,96 45.023.444 % 9,98  
HLGYO 1,67 75.423.436 % 9,87  
SAYAS 3,91 19.862.005 % 9,83  
GLBMD 4,47 5.800.721 % 9,83  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3720 8,4140 % 1,11  
Frank 7,0355 7,0779 % 0,96  
Riyal 1,8098 1,8189 % 0,65  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.723 1.723 13,64  
Altın Gr. 377 378 5,21  
Cumhuriyet 2.447 2.480 33,10  
Tam 2.519 2.556 45,50  
Yarım 1.229 1.244 16,70  
Çeyrek 615 623 8,30  
Gümüş.Ons 17,40 17,43 0,16  
Gümüş Gr. 3,82 3,82 0,06  
B. Petrol 35,23 35,23 0,63  
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