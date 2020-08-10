***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GEDIKYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 18.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.02.2021Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,20Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGKYH22118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.11.2019Satışa Başlanma Tarihi 06.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 07.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.870.000İhraç Fiyatı 0,95705Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.02.2021Kayıt Tarihi 05.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.02.2021Ek AçıklamalarGedik Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2019 tarih ve 69/1556 sayılı toplantısında onaylanan bir yıl içerisinde 200.000.000.-TL ye kadar farklı vadelerde borçlanma aracı ihracının dördüncü dilimi olan 19.870.000- TL tutarlı, 182 gün vadeli finansman bonosunun 10.08.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867313BIST