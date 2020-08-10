***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GEDIKYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 18.400.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.08.2020Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,61Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGKYH82013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.11.2019Satışa Başlanma Tarihi 09.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 13.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.015.000İhraç Fiyatı 0,96766Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.08.2020Kayıt Tarihi 07.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.08.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.015.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarKurumumuzca nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 119 gün vadeli 19.015.000 -TL nominal tutarlı TRFGKYH82013 ISIN Kodlu finansman bonosunun bugün itibariyle (10.08.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867314BIST