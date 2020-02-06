***GEDIK* *GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.02.2020 18:24
***GEDIK******GYHOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
TARİH ALIŞ ADET
ALIŞ TUTAR SATIŞ ADET SATIŞ TUTAR
06.02.2020 500 13.870,00 500 14.215,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817489
BIST
18:05122.284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -36,90
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
18:055,9907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0103
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9907
En Düşük
5,9757
18:056,5808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5706
18:05301,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,79
|Açılış
|: 301,28
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,97
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.780.700
|% 20,00
|
|GYHOL
|30,36
|20.716.220
|% 13,71
|
|OLMIP
|4,47
|22.575.114
|% 13,16
|
|RYGYO
|9,50
|89.644.768
|% 13,10
|
|VESTL
|16,27
|544.138.014
|% 10,08
|
|DOKTA
|64,05
|23.080.547
|% -14,94
|
|KRGYO
|3,21
|16.784.390
|% -8,02
|
|UMPAS
|0,61
|135.692
|% -7,58
|
|SALIX
|7,34
|112.780
|% -7,09
|
|SODSN
|14,00
|76.774
|% -6,67
|
|THYAO
|14,74
|2.525.153.976
|% 0,89
|
|ODAS
|2,25
|755.747.044
|% 1,35
|
|SASA
|9,24
|695.777.333
|% -2,33
|
|SISE
|5,59
|683.654.423
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,15
|639.903.989
|% 5,00
|
|ODAS
|2,25
|755.747.044
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,24
|288.165.306
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,94
|611.550.486
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,15
|639.903.989
|% 5,00
|
|TEKTU
|1,76
|312.662.395
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7210
|7,7597
|% -0,33
|
|Frank
|6,1150
|6,1518
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5911
|1,5991
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.565
|7,54
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,65
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|55,22
|55,22
|-0,06
|