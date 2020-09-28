***GEDIK* *GYHOL*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2020 09:47
***GEDIK******GYHOL*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız 25.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda aşağıdaki karar alınmıştır. 1.
25 milyon TL sermaye ile kurulacak olan "HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı şirkete
3.712,500 Adet B Grubu pay karşılığı olmak üzere toplam sermayesinin %14,85' ine tekabül eden 3.712.500 TL ile iştirak edilmesine,
2.
Toplam iştirak tutarı olan 3.712.500 TL'nin kuruluş iznini takiben ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili işlemleri sırasında ödenmesine
karar verildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876894
BIST
10:001.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.126
En Düşük
1.125
10:007,7384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0802
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,8569
En Düşük
7,6453
10:009,0018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0946
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9150
|
9,1385
En Düşük
8,8904
10:00462,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,09
|Açılış
|: 462,59
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler10:00
|TKURU
|855,40
|5.256.433
|% 9,99
|
|TLMAN
|37,42
|2.918.535
|% 9,99
|
|YAPRK
|48,50
|936.923
|% 9,98
|
|MERKO
|9,92
|1.985.518
|% 9,98
|
|DARDL
|20,18
|833.071
|% 9,97
|
|MMCAS
|6,86
|1.054.924
|% -9,97
|
|INTEM
|23,14
|236.028
|% -9,96
|
|OYLUM
|4,93
|997.107
|% -9,87
|
|AYCES
|94,35
|497.130
|% -7,59
|
|GSRAY
|4,50
|1.531.899
|% -7,41
|
|PETKM
|4,22
|685.084.385
|% 0,00
|
|PETUN
|26,14
|268.901.728
|% 0,00
|
|PGSUS
|45,90
|206.171.593
|% 0,00
|
|PENGD
|3,59
|128.225.684
|% 0,00
|
|PARSN
|23,40
|127.654.550
|% 0,00
|
|PETKM
|4,22
|685.084.385
|% 0,00
|
|PENGD
|3,59
|128.225.684
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,58
|49.037.198
|% 0,00
|
|POLHO
|3,07
|53.439.813
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,12
|21.798.945
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7352
|7,7384
|% 1,05
|
|Euro
|8,9925
|9,0018
|% 1,06
|
|Sterlin
|9,8493
|9,8987
|% 1,20
|
|Frank
|8,2909
|8,3409
|% 0,95
|
|Riyal
|2,0557
|2,0660
|% 0,98
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-1,86
|
|Altın Gr.
|460
|460
|1,79
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,71
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|5,60
|5,61
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|-0,36
|