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***GEDIK* *GYHOL*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.09.2020 09:47
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***GEDIK******GYHOL*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız 25.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda aşağıdaki karar alınmıştır. 1. 
25  milyon TL sermaye ile kurulacak olan "HiVC Girişim Sermayesi Yatırım  Ortaklığı A.Ş." unvanlı şirkete
 
3.712,500  Adet B Grubu pay karşılığı olmak üzere  toplam sermayesinin %14,85'  ine tekabül eden 3.712.500 TL ile iştirak edilmesine,
2. 
Toplam  iştirak tutarı olan 3.712.500 TL'nin kuruluş iznini takiben ilgili Ticaret  Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili işlemleri sırasında ödenmesine 
karar verildi. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876894


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Yarım 1.472 1.510 8,64  
Çeyrek 738 755 4,32  
Gümüş.Ons 22,67 22,71 -0,19  
Gümüş Gr. 5,60 5,61 -0,03  
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