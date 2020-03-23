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***GEDIK* *HUBVC*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

23.03.2020 18:21
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***GEDIK******HUBVC*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş..'nin 18-19 Mart 2020 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 10.799,736 TL nominal değerli paylarının tamamının satışı 18.03.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. İlgili payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Şirket ana ortaklarından MV Holding A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 10.799,736 nominal değerli payların %5'inin altında olmak üzere 0,736 TL nominal değerli pay alım işlemi gerçekleştirmiştir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Eyüp Serdar Erçelik 2.700 % 25 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Tolun Kudaloğlu 8.099 % 75 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831544


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GUBRF 14,52 155.921.911 % 10,00  
DEVA 9,35 59.422.852 % 10,00  
HUBVC 13,64 118.715.467 % 10,00  
SELEC 6,93 17.611.456 % 10,00  
UZERB 1,76 47.441 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5445 7,5823 % -0,81  
Frank 6,6495 6,6896 % 0,47  
Riyal 1,7419 1,7506 % 0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.559 1.560 60,71  
Altın Gr. 329 329 13,01  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,18 13,21 0,58  
Gümüş Gr. 2,77 2,78 0,12  
B. Petrol 26,12 26,12 -0,86  
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