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***GEDIK* *HUNER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

14.02.2022 09:03
***GEDIK* *HUNER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Ar


***GEDIK******HUNER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

HUN Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. ‘  nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001413


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BIST En Aktif Hisseler14:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DZGYO 3,30 26.969.251 % 10,00  
PKENT 791,00 8.087.879 % 10,00  
CEOEM 16,77 39.017.448 % 9,97  
OYLUM 5,87 11.615.013 % 9,93  
ATSYH 14,72 2.166.511 % 9,93  
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14:31 Alış Satış %  
Dolar 13,6355 13,6398 % 0,35  
Euro 15,4723 15,4838 % 0,79  
Sterlin 18,4128 18,5051 % 0,47  
Frank 14,6929 14,7814 % 0,49  
Riyal 3,6228 3,6409 % 0,31  
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14:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 -17,26  
Altın Gr. 813 813 -4,77  
Cumhuriyet 5.409 5.491 14,00  
Tam 5.380 5.516 11,75  
Yarım 2.600 2.668 5,68  
Çeyrek 1.304 1.334 2,84  
Gümüş.Ons 23,33 23,36 -0,52  
Gümüş Gr. 10,23 10,25 -0,18  
B. Petrol 93,92 93,92 -2,56  
Seans Raporu 14:31
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