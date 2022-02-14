***GEDIK* *HUNER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
14.02.2022 09:03
***GEDIK******HUNER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUN Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. ‘ nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001413
BIST
14:332.048
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 45,98
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
14:3313,6411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0489
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
14:3315,4846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1224
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
14:33813,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -4,55
|Açılış
|: 813,41
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler14:31
|DZGYO
|3,30
|26.969.251
|% 10,00
|
|PKENT
|791,00
|8.087.879
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|39.017.448
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,87
|11.615.013
|% 9,93
|
|ATSYH
|14,72
|2.166.511
|% 9,93
|
|KAPLM
|50,05
|5.917.311
|% -9,98
|
|AVOD
|1,74
|28.423.452
|% -7,28
|
|DERHL
|4,90
|19.989.899
|% -5,41
|
|SERVE
|18,34
|503.279
|% -4,92
|
|ORCAY
|26,16
|22.098.802
|% -4,60
|
|THYAO
|29,50
|4.234.164.075
|% 3,15
|
|KRDMD
|11,90
|1.325.426.772
|% 3,39
|
|EREGL
|28,78
|989.225.723
|% 3,01
|
|YKBNK
|4,14
|955.156.063
|% 1,47
|
|KOZAL
|129,30
|759.878.360
|% 1,09
|
|YKBNK
|4,14
|955.156.063
|% 1,47
|
|THYAO
|29,50
|4.234.164.075
|% 3,15
|
|EKGYO
|2,32
|326.700.585
|% 2,65
|
|KRDMD
|11,90
|1.325.426.772
|% 3,39
|
|PETKM
|8,33
|592.193.088
|% 3,48
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6355
|13,6398
|% 0,35
|
|Euro
|15,4723
|15,4838
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,4128
|18,5051
|% 0,47
|
|Frank
|14,6929
|14,7814
|% 0,49
|
|Riyal
|3,6228
|3,6409
|% 0,31
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-17,26
|
|Altın Gr.
|813
|813
|-4,77
|
|Cumhuriyet
|5.409
|5.491
|14,00
|
|Tam
|5.380
|5.516
|11,75
|
|Yarım
|2.600
|2.668
|5,68
|
|Çeyrek
|1.304
|1.334
|2,84
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,36
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|10,23
|10,25
|-0,18
|
|B. Petrol
|93,92
|93,92
|-2,56
|
Seans Raporu
14:31
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14:46TEKTU
Yüzde 8.51 oranında artışla 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 102, 930 adet işlem
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14:45FROTO
Yüzde 6.56 oranında artışla 258.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 692, 789 adet işlem
-
14:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, TCELL, PETKM
-
14:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 14 artarak (% 2.50 ) 1, 847
-
14:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, ATSYH, CEOEM, OYLUM, DZGYO