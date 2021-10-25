***GEDIK* *IHAAS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
25.10.2021 13:19
***GEDIK******IHAAS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhlas Haber Ajansı A.Ş. nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972154
BIST
13:271.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.491
En Düşük
1.471
13:279,7500
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1474
|Açılış
|: 9,7300
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|Önceki Kapanış
|: 9,5300
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9,8485
En Düşük
9,6055
13:2711,3386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1462
|Açılış
|: 11,2950
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|Önceki Kapanış
|: 11,0900
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11,4799
En Düşük
11,1912
13:27563,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 10,29
|Açılış
|: 563,85
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|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler13:27
|MERIT
|26,18
|24.043.107
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|3.824.666
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|518.031
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,43
|64.546.729
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,36
|1.440.617
|% 9,77
|
|AGESA
|20,28
|4.003.812
|% -5,41
|
|KERVN
|0,76
|783.948
|% -5,00
|
|SERVE
|14,50
|103.761
|% -4,61
|
|ANGEN
|23,12
|164.434.674
|% -4,23
|
|YUNSA
|12,84
|12.989.987
|% -3,82
|
|GARAN
|8,99
|2.069.722.657
|% -1,43
|
|YKBNK
|2,57
|674.125.290
|% -0,39
|
|SASA
|29,24
|640.304.695
|% 3,47
|
|TUPRS
|140,60
|530.512.293
|% 1,01
|
|GUBRF
|63,70
|526.766.455
|% 8,33
|
|YKBNK
|2,57
|674.125.290
|% -0,39
|
|GARAN
|8,99
|2.069.722.657
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,97
|215.634.490
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,49
|488.468.541
|% 0,73
|
|KRDMD
|7,49
|492.313.685
|% -0,40
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7433
|9,7500
|% 1,54
|
|Euro
|11,3296
|11,3386
|% 1,31
|
|Sterlin
|13,3717
|13,4387
|% 1,55
|
|Frank
|10,5591
|10,6227
|% 1,12
|
|Riyal
|2,5911
|2,6041
|% 1,51
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|6,76
|
|Altın Gr.
|564
|564
|10,66
|
|Cumhuriyet
|3.720
|3.776
|89,00
|
|Tam
|3.701
|3.794
|90,30
|
|Yarım
|1.789
|1.835
|43,68
|
|Çeyrek
|897
|918
|21,84
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,14
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|0,64
|