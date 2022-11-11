***GEDIK* *INM* *SNICA*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***GEDIK******INM******SNICA*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [SNICA, INM]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSanica Isı Sanayi A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Fiyat Tespit Raporu ve Sorumluluk Beyanı 1-24 ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079654BIST