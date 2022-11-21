***GEDIK* *INM* *SNICA*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
21.11.2022 10:22
***GEDIK******INM******SNICA*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Sanica Isı Sanayi A.Ş. paylarının halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcıya ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Norges Bank Investment Management 2.000.000 % 5 Emeklilik fonu Norveç Yatırım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081313
BIST
11:374.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,54
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.500
11:3718,6265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
11:3719,1013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,1337
|Açılış
|: 19,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0886
11:371.042,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,69
|Açılış
|: 1.042,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.042,29
BIST En Aktif Hisseler11:35
|OBASE
|28,16
|30.475.970
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|2.282.157
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|22.976.085
|% 10,00
|
|OZRDN
|17,84
|31.943.375
|% 9,99
|
|BRKSN
|18,06
|2.831.937
|% 9,99
|
|SASA
|135,90
|171.989.740
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|3.012.842
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|122.898.644
|% -9,97
|
|ATSYH
|121,10
|539.258
|% -9,96
|
|SMRTG
|103,40
|18.093.656
|% -9,93
|
|KONTR
|185,90
|1.968.238.731
|% 6,41
|
|THYAO
|106,90
|1.654.753.740
|% 0,28
|
|EKGYO
|5,64
|1.022.302.726
|% 2,73
|
|ASELS
|40,54
|1.013.746.863
|% 2,06
|
|PETKM
|15,14
|1.008.516.291
|% 0,93
|
|EKGYO
|5,64
|1.022.302.726
|% 2,73
|
|ALBRK
|3,44
|463.398.669
|% -0,29
|
|SKBNK
|2,40
|318.665.246
|% -1,23
|
|ADESE
|1,37
|136.425.950
|% 2,24
|
|TSKB
|3,38
|271.278.206
|% 0,00
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6158
|18,6260
|% 0,09
|
|Euro
|19,0958
|19,1045
|% -0,68
|
|Sterlin
|21,9472
|22,0572
|% -0,45
|
|Frank
|19,3933
|19,5102
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% 0,03
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|-7,26
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|-3,67
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.962
|7.081
|-50,00
|
|Yarım
|3.381
|3.462
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.730
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|86,99
|86,99
|-0,63
|