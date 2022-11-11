***GEDIK* *INM* *SNICA*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
11.11.2022 23:36
***GEDIK******INM******SNICA*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [SNICA, INM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Sanica Isı Sanayi A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin eki olan Ege Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan 24.01.2022 tarih ve 2021_SP_00016 sayılı Rapor ektedir. S ayfa 63-124
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079659
BIST
18:054.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -11,57
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.428
18:0518,5737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0838
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
18:0519,2408
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 0,3890
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,2408
En Düşük
18,8141
18:051.052,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.052,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|956,30
|202.640.540
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|90.380.312
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|28.157.394
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|58.361.234
|% 10,00
|
|MNDRS
|10,56
|150.038.535
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,23
|22.414.288
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|52.371.962
|% -9,95
|
|TURGG
|264,00
|40.172.071
|% -9,09
|
|KZBGY
|16,78
|265.209.478
|% -8,61
|
|ETILR
|9,39
|39.424.828
|% -6,01
|
|THYAO
|111,50
|9.143.633.629
|% -1,68
|
|EREGL
|36,50
|6.726.975.318
|% -2,77
|
|ASELS
|38,86
|6.171.589.224
|% 2,16
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% -1,73
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% -1,49
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% -1,49
|
|ODAS
|10,81
|3.505.800.391
|% 8,32
|
|YKBNK
|9,67
|3.127.993.058
|% -1,02
|
|SKBNK
|2,16
|650.416.396
|% -3,14
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% -1,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5312
|18,5737
|% 0,45
|
|Euro
|19,1955
|19,2408
|% 2,06
|
|Sterlin
|21,8799
|21,9896
|% 1,33
|
|Frank
|19,6239
|19,7421
|% 2,89
|
|Riyal
|4,9138
|4,9384
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|11,47
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|9,27
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.938
|7.087
|69,00
|
|Yarım
|3.369
|3.465
|34,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.732
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,67
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,89
|-0,01
|
|B. Petrol
|96,12
|96,12
|2,45
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 4, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 95, 026.00 milyon TL de
-
17:59KZBGY
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 294, 110 adet işlem
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17:58TRILC
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 12.07 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 027, 307 adet işlem
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17:57ITTFH
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 194, 518 adet işlem
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17:55ETILR
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 864, 522 adet işlem